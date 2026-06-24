Полиция начала поиски поджигателя автомобиля в Мытищах
Подмосковные правоохранители начали поиски виновного в поджоге автомобиля в Мытищах, из-за которого сгорели несколько машин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.
«В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России „Мытищинское“ поступило сообщение о возгорании автомобилей, припаркованных во дворе одного из домов, расположенных на улице 2-я Институтская», — заявили в ведомстве.
Стражи порядка установили, что машина загорелась из-за поджога. Пламя перекинулось на три соседних авто.
Теперь полицейские проводят необходимые мероприятия по поиску, установлению личности и задержанию злоумышленника.
Сегодня утром во дворе дома в Мытищах полностью выгорели несколько автомобилей. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru. Три машины сгорели полностью, еще несколько получили повреждения. В результате ЧП никто не пострадал.