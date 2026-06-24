Несколько автомобилей полностью выгорели во дворе дома в Мытищах
Ночью три автомобиля полностью сгорели во дворе дома на 2-й Институтской улице в Мытищах. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
Пожар произошел в микрорайоне строитель. Предположительно, огонь вспыхнул под капотом одного из автомобилей, а затем распространился на другие. Три машины сгорели дотла, еще несколько получили повреждения.
Владелец одного из авто попытался спасти транспорт от огня, но не справился с управлением и врезался в стену жилого дома.
В пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что спасатели ночью ликвидировали возгорание.
«В результате пожара погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
Ранее загорелось нежилое здание на улице Текстильщиков в Балашихе. Возникала угроза обрушения конструкций и активного распространения огня. В итоге спасатели локализовали возгорание на площади 1350 квадратных метров, обошлось без пострадавших.