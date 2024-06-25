Полиция Махачкалы приступила к поискам двоих вооруженных людей

Двоих вооруженных людей в черном ищут в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня. Сейчас полиция проверяет подозрительные машины на улицах Магомеда Гаджиева, Коркмасова и Толстого.

Эту информацию подтвердили власти Махачкалы.

«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», — заявили в горадминистрации.

В Махачкале вечером 25 июня прозвучали звуки стрельбы. Неизвестные открыли огонь по ППС.