Полиция Махачкалы приступила к поискам двоих вооруженных людей
Mash: в Махачкале ищут двоих вооруженных людей в черном
Двоих вооруженных людей в черном ищут в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, вооруженные люди могут быть пособниками террористов, которые устроили нападение в Дербенте и Махачкале 23 июня. Сейчас полиция проверяет подозрительные машины на улицах Магомеда Гаджиева, Коркмасова и Толстого.
Эту информацию подтвердили власти Махачкалы.
«В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города», — заявили в горадминистрации.
В Махачкале вечером 25 июня прозвучали звуки стрельбы. Неизвестные открыли огонь по ППС.