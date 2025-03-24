Полиция Кузбасса задержала мужчину в женской одежде за приставание к прохожему

Пристававшего к прохожим с непристойными предложениями мужчину в женской одежде задержали в кузбасском городе Белове. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что полицейские обнаружили в одном из пабликов видеозапись, на которой неизвестный в женской одежде остановил прохожего и обратился к нему с непристойным предложением.

Полицейские оперативно установили личность «ряженого». Им оказался 60-летний местный житель. В ходе допроса объяснить свое появление на улице в женском наряде мужчина не смог.

Правоохранители составили против задержанного административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Материалы правоохранители направили в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня же стало известно, что задержанный по делу о пропаганде ЛГБТ* среди подчиненных директор медицинского учреждения из Ульяновской области получил три года колонии общего режима. Суд признал его виновным в деятельности экстремистской организации и понуждении к действиям сексуального характера.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.