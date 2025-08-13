Полиция Кубани задержала последнего беглеца из центра содержания мигрантов

Сотрудники уголовного розыска задержали последнего беглеца из центра временного содержания иностранцев после трех дней поисков. Мигрант спрятался в хозяйственной постройке в поселке Прасковеевка в Геленджике, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что задержанного доставили в отдел полиции. Против иностранца завели административное дело за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции.

Группа из шести мигрантов сбежала из центра временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Краснодарского края в минувшее воскресенье, 10 августа.

Как сообщил сайт kuban.aif.ru, пятерых беглецов задержали через два дня в столице региона. На поиски последнего мигранта у правоохранителей ушли еще сутки.

В начале прошлой недели спецназ Росгвардии в ходе рейда по подмосковным хостелам задержал 300 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Силовики передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.