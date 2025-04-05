Полиция Дубая сделала странное заявление о падении шара с россиянами

Власти Дубая начали расследование после жесткой посадки воздушного шара, на борту которого находились туристы из разных стран, включая Россию. Об этом пресс-служба местной полиции сообщила РИА «Новости» .

Воздушный шар рухнул с высоты еще 23 марта. Полиция уверила, что никто не погиб, но несколько пассажиров действительно получили травмы.

Правоохранительные органы уточнили, что все пострадавшие получили ранения легкой или средней степени тяжести и были оперативно госпитализированы.

По словам представителей полиции, сообщения о гибели туристов, которые распространялись в прессе, являются ложными и не соответствуют действительности.

По предварительной версии, причиной «жесткой посадки» стали резко ухудшившиеся погодные условия уже в момент приземления. Власти королевства призвали прессу не распространять неподтвержденную информацию. В полиции также уточнили, что среди пострадавших были туристы из разных стран.

При этом в прессе ранее действительно появлялась другая информация. По сведениям источников СМИ, воздушный шар рухнул над пустыней, примерно через 40 минут после начала полета, погибли два человека.