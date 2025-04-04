Shot: в ОАЭ 2 человека погибли при падении воздушного шара

Два человека стали жертвами падения воздушного шара в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще несколько туристов, которые купили экскурсионный тур, пострадали, в том числе две россиянки, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По информации канала, полет должен был длиться час. Услугу оказывала компания Rayna Tours. В группу включили 12 человек, им предстояло пролететь на рассвете над пустынями Дубая.

«Максимальная высота заявленного полета — 1,2 километра. Пассажиры долго не могли взлететь, когда же судну удалось оторваться от земли, оно постоянно дергалось», — отметил источник Shot.

Через 40 минут после начала полета шар очень сильно накренился и рухнул, а корзина с людьми принялась кувыркаться по земле после удара о землю. У некоторых туристов во время падения оторвались ремни и они выпали наружу.

Остальные очень сильно ударились и их накрыло шаром, словно куполом.

По последней информации, пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Два человека погибли. По словам собеседника Shot, погибшие — иностранцы — мужчина и женщина.

«Российские туристы — мама и дочка — получили серьезные травмы», — заключил он.