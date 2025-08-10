Полиция Димитровграда поймала лихача под вопли «русские не сдаются»

Более часа полиция Димитровграда в Ульяновской области ловила лихача на минивэне, водителя скрутили под вопли очевидцев «русские не сдаются». В крови задержанного не обнаружили алкоголя или запрещенных веществ, сообщил Telegram-канал Baza .

История началась в ночь с 3 на 4 августа. Мужчину задержали сотрудники ГАИ, он отказался выходить из машины и зажал руку полицейского стеклом. Хулигана отправили на сутки в изолятор, откуда он опубликовал в соцсети ролик с «неприятными» условиями содержания. Мужчина оплатил штраф и его отпустили.

Спустя четыре дня нарушителя порядка вновь остановили сотрудники ГАИ, но водитель минивэна попытался скрыться от правоохранителей. Полицейские и росгвардейцы гонялись за ним по всему Димитровграду, мужчина протаранил патрульные машины и скрылся от погони. Преследователи смогли догнать дебошира спустя час на улице Промышленной.

«Толпа полицейских скрутила лихача под крики очевидцев: „Русские не сдаются!“», — сообщила Baza.

Нарушителя отправили в изолятор на 10 суток. В крови задержанного не обнаружили следов алкоголя, наркотиков или других запрещенных веществ.

Полиция Ленобласти 5 августа задержала 17-летнего гонщика, пытавшегося скрыться от правоохранителей. Юноша спровоцировал погоню, управляя автомобилем своей матери.