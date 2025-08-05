Полиция Ленобласти задержала 17-летнего юношу, пытавшегося уйти от погони

В Ленинградской области сотрудникам полиции удалось задержать молодого водителя, отличившегося агрессивным вождением и стремившимся уклониться от преследования. Инцидент произошел накануне поздно вечером в поселке Сельцо, расположенном в Волосовском районе региона, написал сайт vecherka-spb.ru .

Экипаж патрульной машины заметил необычное поведение автомобилиста, управляющего транспортным средством марки Niva. Получив распоряжение остановиться, молодой человек проигнорировал приказ правоохранителей, вызвав начало автомобильной погони.

Водитель нарушителя действовал крайне рискованно, перемещаясь на повышенной скорости и подвергая опасности окружающих. Полицейским потребовались решительные меры для остановки транспортного средства: вначале последовало предупреждение, сопровождаемое предупредительным выстрелом в воздух, а затем была применена стрельба по колесам автомобиля.

Задержанный оказался несовершеннолетним юношей, которому исполнилось 17 лет. Правоохранителями установлено, что машина принадлежала матери парня.