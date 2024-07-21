Полицейский в Петербурге подрался с неизвестным и нырнул в Ждановку

«Фонтанка»: в Петербурге полицейского вытащили из реки после драки с неизвестным

Фото: РИА «Новости»

Молодого полицейского вытащили из реки в Санкт-Петербурге, он оказался в воде после драки с неизвестным. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника издания, ЧП произошло ночью 20 июля около Петровского стадиона.

На автозаправке 26-летний оперативник управления по контролю за оборотом наркотиков в звании старшего лейтенанта повздорил с 30-летним мужчиной, ударил его по голове бутылкой, после чего прыгнул в реку Ждановку, заявил собеседник «Фонтанки».

Около пяти утра полицейского вытащили из воды, а затем доставили в дежурную часть. Оттуда его забрали в отдел собственной безопасности, дальнейшая судьба правоохранителя пока неизвестна.

Ранее в Дагестане задержали местного жителя, который на электрокаре сбил троих полицейских при досмотре машины. Против него завели дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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