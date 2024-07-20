Сбившего машиной дагестанских полицейских водителя арестовали

Против водителя иномарки, который снес двух сотрудников полиции Махачкалы в попытке скрыться, возбудили дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд по ходатайству следователей арестовал лихача, сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве напомнили, что полицейские остановили машину на улице Абубакарова в минувшую среду, 18 июля. Они попросили водителя выйти из салона, но вместо этого мужчина ударил по педали газа, сбил правоохранителей и скрылся.

Пострадавшие полицейские получили телесные повреждения. Личность водителя быстро установили, и злоумышленника задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что машину полицейские остановили в рамках рейда, направленного против наркоторговцев. Она пояснила, что водитель иномарки начал движение, когда правоохранители только подходили к автомобилю. Для поимки лихача в городе ввели план «Перехват».

По данным Telegram-канала Shot, полицейских сбил владелец сети ресторанов «Аксакал» Тимур Муртазалиев. В публикации отметили, что на судебное заседание по избранию меры пресечения пришли родственники бизнесмена, которые заявили, что в аварии виноваты сами полицейские.