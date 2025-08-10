Полицейский погиб под Архангельском при задержании поджигателя релейного шкафа

В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге, погиб полицейский, еще один получил ранение. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
По данным ведомства, ранее судимого жителя региона 1978 года рождения вычислили в рамках расследования дела о попытке теракта. Задерживать его приехали сотрудники транспортной полиции, УМВД по Архангельской области и бойцы Росгвардии.
Когда силовики вошли к нему домой, мужчина начал стрелять. В результате погиб один полицейский, еще один получил ранение в ногу. Стрелка задержали. Теперь ему грозит дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ранее двое 17-летних подростков совершили диверсию в Тульской области. Молодые люди 24 июля подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин.
Очередная атака на Москву провалилась, силы ПВО сбили летевший на столицу дрон
Основатель компании «Самолет» Михаил Кенин умер на 57-м году жизни
Мощное землетрясение разрушило более 20 домов в западной части Турции
Рютте пообещал продолжить поставки вооружения Украине вне зависимости от итогов саммита