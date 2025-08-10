Полицейский погиб под Архангельском при задержании поджигателя релейного шкафа

В Архангельской области при задержании мужчины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге, погиб полицейский, еще один получил ранение. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, ранее судимого жителя региона 1978 года рождения вычислили в рамках расследования дела о попытке теракта. Задерживать его приехали сотрудники транспортной полиции, УМВД по Архангельской области и бойцы Росгвардии.

Когда силовики вошли к нему домой, мужчина начал стрелять. В результате погиб один полицейский, еще один получил ранение в ногу. Стрелка задержали. Теперь ему грозит дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее двое 17-летних подростков совершили диверсию в Тульской области. Молодые люди 24 июля подожгли релейный шкаф вблизи железнодорожной станции Алексин.