Полицейский катер перевернулся на северо-западе Москвы

Полицейский катер с людьми перевернулся на Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом 360.ru сообщил источник в городских экстренных службах.

В городские экстренные службы поступила заявка, что в районе Хорошево-Мневники на Москве-реке рядом с веревочным аттракционом «Панда парк» перевернулась лодка с людьми.

Сообщивший об аварийной ситуации рассказал, что заметил двух человек в воде, но людей могло быть и больше. Точное количество ему было неизвестно.

На место происшествия направили сотрудников Центррегионводхоза.

Прибывшие на место специалисты обнаружили перевернувшийся полицейский катер на плаву. По словам источника, обошлось без пострадавших. Пассажирам катера оказали первую помощь. Вскоре работы были завершены.

«Людей спасли. Требуется эвакуация катера», — сообщил источник.

В конце 2024 года в Индии военный катер перевернул паром с туристами.