Полицейские застрелили медведя-людоеда у поселка Озерновский на Камчатке

Медведь напал на рыбака и убил его в полутора километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого округа на Камчатке, хищника пришлось застрелить. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, сигнал о случившемся поступил в дежурную службу от очевидца. Глава Озерновского городского поселения Светлана Шарапова немедленно подняла межведомственную группу оперативного реагирования.

Прибывшие полицейские и охотник-дружинник обнаружили медведя прямо на теле погибшего. Хищника застрелили, чтобы устранить угрозу жизни присутствовавших на месте людей.

Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть рыбака. Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в этом году.

Ранее Лебедев сообщил, что троих пожилых жителей Тигильского района Камчатского края нашли живыми спустя несколько дней после того, как они пропали в лесу во время сбора черемши.