Полицейские задержали восьмерых участников перестрелки в Кемерове | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 10:12 Полицейские задержали восьмерых участников перестрелки в Кемерове

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Неизвестные устроили перестрелку в Кемерове. Полиция задержала восьмерых участников стрельбы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Разборки начались ранним утром 19 мая на улице Мичурина. Около 06:00 в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что на парковке конфликтуют неизвестные, слышны звуки, похожие на выстрелы.

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«На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, а также наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации», — передали в пресс-службе.

ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу

Четверых участников конфликта задержали на месте, двое пытались скрыться, но их быстро поймали инспекторы ДПС. Затем еще двоих мужчин задержали сотрудники уголовного розыска. Полицейские изъяли травматическое оружие.

«Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили в региональном МВД.

Злоумышленники устроили перестрелку из автоматов и пистолетов у ЖК «Мичуринские аллеи». Они использовали машины жильцов в качестве прикрытия.