Несколько человек устроили перестрелку у ЖК в Кемерове | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 09:19 Несколько человек устроили перестрелку у ЖК в Кемерове Shot: в Кемерове шесть человек устроили перестрелку РИА «Новости»

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Возле новостройки в Кемерове произошла перестрелка. Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы в ЖК «Мичуринские аллеи» около 06:00 проснулись от звуков стрельбы под окнами. Шестеро неизвестных устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Они использовали машины жильцов в качестве прикрытия.

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На место прибыли сотрудники МВД. Четверых участников перестрелки задержали на месте. Еще двое попытались скрыться, но их поймали работники ДПС. У мужчин изъяли травматическое оружие.

Ранее пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге. В результате один человек получил ранения, его отправили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщалось.