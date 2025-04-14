Полицейские задержали угнавшего авто жителя Иркутска

В Иркутске полицейские задержали мужчину, который угнал машину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«По данным оперативников, злоумышленник увидел незапертый автомобиль возле магазина, сел в него и уехал», — добавили в ведомстве.

О пропаже машины сообщил 38-летний местный житель. Он отправился в супермаркет за покупками — в это время иномарку угнали. Полицейские обнаружили авто и задержали 29-летнего подозреваемого в угоне.

Злоумышленник признался в содеянном и объяснил, что решил погреться в незапертом автомобиле. Торчащий в замке зажигания ключ натолкнул его на мысль съездить в Свердловский округ. Угонщик прокатился по городу и оставил авто в соседнем районе. Машину вернули законному владельцу.

Ранее в Кемеровской области полиция поймала подростка, который угнал машину отца. Мальчика заметили на дороге Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.