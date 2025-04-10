Подросток угнал машину отца в Кемеровской области

Полицейские в Таштагольском районе остановили автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился 14-летний подросток. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции Кемеровской области.

По данным ведомства, инспекторы ДПС заметили мальчика на автодороге Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол рядом с поселком Чугунаш.

По словам несовершеннолетнего нарушителя, его отец уехал на заработки, а мать временно находится в Новокузнецке. Воспользовавшись отсутствием родителей, он без разрешения взял ключи и решил прокатиться на машине. В отношении родителей ребенка составили административные протоколы.