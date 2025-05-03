Полицейские задержали подозреваемого в хищении ящика с пожертвованиями из церкви

Полиция задержала подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями из церкви в Фуражном переулке в Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 2 мая, сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего местного жителя. Мужчина был пьян. Его доставили в отдел полиции и составили административные протоколы.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе.

Ранее житель Ставрополья украл из мечети в Кабардино-Балкарии ящик для пожертвований. Вскоре его быстро поймали. Он признал свою вину и рассказал, что уже потратил все похищенные деньги.