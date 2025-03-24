Житель Ставрополья украл из мечети в Кабардино-Балкарии ящик для пожертвований

Житель Ставрополья, желая быстро разбогатеть, украл из мечети в соседней Кабардино-Балкарии ящик, в который верующие складывали пожертвования. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Имам обратился к сотрудникам полиции за помощью. Вскоре вора задержали. Он признал вину и рассказал, что уже потратил все украденные деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело о краже. Его арестовали.

В конце прошлого года правоохранительные органы задержали жителя Ижевска, который обокрал несколько церквей. Он проникал в храмы под видом прихожанина, общался со священниками, ставил свечи, а потом незаметно выносил приглянувшиеся ему ценности, которые сбывал в ломбарде. Общую сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей.