Житель Ставрополья украл из мечети в Кабардино-Балкарии ящик для пожертвований
Житель Ставрополья, желая быстро разбогатеть, украл из мечети в соседней Кабардино-Балкарии ящик, в который верующие складывали пожертвования. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Имам обратился к сотрудникам полиции за помощью. Вскоре вора задержали. Он признал вину и рассказал, что уже потратил все украденные деньги.
Против мужчины возбудили уголовное дело о краже. Его арестовали.
В конце прошлого года правоохранительные органы задержали жителя Ижевска, который обокрал несколько церквей. Он проникал в храмы под видом прихожанина, общался со священниками, ставил свечи, а потом незаметно выносил приглянувшиеся ему ценности, которые сбывал в ломбарде. Общую сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей.