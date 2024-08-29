Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в школьника в Дрожжине

МВД: в Подмосковье задержали мужчину, ранившего ребенка из пневматики

Фото: pxhere.com

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего школьника в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Стрелявшим оказался ранее судимый 36-летний житель Свердловской области. Его доставили в отдел полиции, рассказала Волк.

Мужчина ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика во вторник, 27 августа, когда тот находился на футбольном поле возле одного из домов.

«В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел, предположительно, из пневматического оружия и попал ему в руку», — сообщили в МВД.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мать пострадавшего позже сообщила, что ее ребенок получил сквозное ранение, но обошлось без серьезных последствий. Сейчас мальчик находится дома и чувствует себя нормально, добавила женщина.

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