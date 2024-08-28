Стало известно о состоянии раненного в Подмосковье школьника

Мать раненного из пневматики школьника заявила о прицельной стрельбе по сыну

Девятилетний ребенок, в которого неизвестный выстрелил из пневматической винтовки в поселке Дрожжино Ленинского городского округа, чувствует себя нормально. Об этом 360.ru, рассказала мать школьника Галина. Собеседница подчеркнула, что сын получил сквозное ранение и мальчик уже дома.

«Слава богу, ни сустав, ничего не задето. Нас ночью из травмпункта отпустили. Перевязку, прививку от столбняка, рентген сделали. В целом нормально», — поделилась женщина.

Она также рассказала, что ранее на этом футбольном поле уже был подобный случай.

«В чате наших районов пишут, что это не первый случай. 18 августа на том же поле утром афроамериканцу прострелили ногу. Он, видимо, не обратился никуда. Я не видела никаких новостей. Но это не первый случай», — заявила Галина.

Собеседница добавила, что злоумышленник явно стрелял прицельно и искал на спортивной площадке подходящую мишень. Но ее сын оказался ближе всех.

«Слышали три хлопка. И на третий он попал», — добавила мать мальчика.

Она также предположила, что стрелок находился рядом с домом на Новом шоссе.

«Я больше чем уверена, что это оттуда. Потому что это произошло на моих глазах. То есть ребенок развернулся корпусом к этому дому, и в плечо прилетело», — добавила мать мальчика.

После стрельбы подмосковные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Криминалисты приступили к поискам неизвестного стрелка.