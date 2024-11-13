Полицейские задержали еще троих сбежавших из части под Новосибирском военных

Baza: еще трех военных, сбежавших из части, поймали в Новосибирской области

Полицейские задержали еще троих военнослужащих, которые сбежали из части в Новосибирской области. В розыске остаются пять человек, сообщил Telegram-канал Baza .

Несколько военнослужащих, проходивших службу в специальной части, покинули расположение воинской части в рабочем поселке Коченево. Почти сразу после этого они на такси выехали за пределы населенного пункта.

Предположительно, большинство из них являются жителями Краснодарского края. По одной из версий, некоторые могли отправиться в соседнюю Кемеровскую область.

«По имеющимся данным, они не вооружены», — отметил источник Baza.

О побеге военнослужащих утром 13 ноября сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов. Четверых задержали за пределами района.

По данным Mash, беглецы уже уходили в самоволку летом этого года.