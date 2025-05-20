Полицейские задержали 414 пьяных водителей в Нижегородской области за майские

На майских праздниках в Нижегородской области сотрудники полиции задержали 414 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

За первые четыре дня мая в регионе остановили 215 нетрезвых автомобилистов — это на 88 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда за такое же нарушение задержали 127 человек.

Во вторые майские выходные, с 8 по 11 мая, число таких случаев составило 199. Годом ранее за этот период за рулем в нетрезвом виде находились 164 человека.