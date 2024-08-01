Полицейские устроили погоню за водителем каршеринга в Петербурге

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за водителем каршерингового автомобиля во Фрунзенском районе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Попытка скрыться закончилась безуспешно. По предварительным данным, на перекрестке Купчинской и улицы Олеко Дундича автомобилист потерял управление и сбил дорожное ограждение.

Очевидцы отметили, что водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщил сайт «Петроград».

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