Полицейские устроили погоню за водителем каршеринга в Петербурге
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню за водителем каршерингового автомобиля во Фрунзенском районе. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Попытка скрыться закончилась безуспешно. По предварительным данным, на перекрестке Купчинской и улицы Олеко Дундича автомобилист потерял управление и сбил дорожное ограждение.
Очевидцы отметили, что водитель находился в нетрезвом состоянии, сообщил сайт «Петроград».
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