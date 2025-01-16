Полицейские со стрельбой ловили пьяного лихача под Калининградом

Полицейским в Калининградской области пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Лихача ловили вечером рядом с Черняховском. Мужчина ехал за рулем Volkswagen Transporter со стороны поселка Заовражное. Сотрудники ДПС подали ему сигнал об остановке, но он, проигнорировав требование, попытался уехать с еще большей скоростью.

Полицейские устроили погоню за лихачем. Водитель иномарки, пытаясь уехать от правоохранителей, несколько раз выезжал на встречку и создавал аварийные ситуации.

Тогда сотрудники ДПС применили табельное оружие — сначала они выстрелили в воздух, а потом по колесам Volkswagen Transporter. Шины иномарки повредились и машина остановилась. Водитель легковушки пытался убежать с места происшествия по железнодорожным путям, но его задержали.

Нарушителем оказался 27-летний житель Калининграда. Правоохранители заметили у него признаки опьянения и отправили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. Автомобиль калининградца находится на стоянке, а в отношении самого мужчины возбудили административное дело.

Ранее пьяные пассажиры ранили таксиста ножом в Нефтеюганске.