Полиция со стрельбой ловила пьяного лихача на Volkswagen в Вологде

В Вологде полицейские со стрельбой ловили пьяного лихача на Volkswagen Golf. Водитель грубо нарушал ПДД, а в ответ на требования остановиться, лишь разгонял иномарку еще сильнее. Кадры погони опубликовали в Telegram-канале МВД России.

Подозрительный автомобиль заметили инспекторы ДПС, когда патрулировали улицу: водитель проигнорировал дорожный знак и проехал через пешеходную зону.

«В громкоговорящее устройство были неоднократно озвучены требования об остановке, которые гражданин не выполнял. Он двигался в сторону района Заречье <…> увеличив скорость и грубо нарушив ПДД», — сообщили в ведомстве.

В итоге полицейским пришлось применить табельное оружие. Они предупредили об этой мере лихача через громкоговоритель, но тот вновь не отреагировал. Сначала произвели первый, предупредительный выстрел. Потом инспектор ДПС начал стрелять по колесам автомобиля.

Когда машина наконец остановились, водитель попытался сбежать, но полицейские успели его задержать.

При проверке оказалось, что неадекват — 20-летний судимый житель Вологды. Автомобильных прав у него никогда не было. Алкотест показал, что за руль нарушитель сел в пьяном виде. Все документы, которые были в салоне Volkswagen, принадлежали не ему.

Против мужчины составили административные протоколы за многочисленные нарушения ПДД и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Иномарку отправили на специализированную стоянку.