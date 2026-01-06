Полицейские применили оружие при задержании водителя в Подмосковье

В Подмосковье полицейским пришлось открыть огонь при задержании водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«В подмосковном Красногорске мои коллеги применили табельное оружие для задержания правонарушителя», — отметила она.

Сегодня в ОМВД по району Текстильщики в Москве сообщили о конфликте на автомойке. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили человека, который вел себя агрессивно.

Полицейские потребовали его предъявить документы, но тот не отреагировал и попытался скрыться на иномарке. Во время погони злоумышленник намеренно столкнулся с полицейской машиной, причинив ей серьезные повреждения.

«Кроме того, водитель иномарки неоднократно нарушал правила дорожного движения, выезжал на полосу встречного движения, при этом допустил касательное столкновение с другим автомобилем. Погоня продолжалась до города Красногорска», — добавила Волк.

Преступник создавал опасность для жизни и здоровья людей. Инспектор ДПС применил табельное оружие. После нескольких выстрелов по колесам машина остановилась. Однако водитель не вышел из автомобиля и активно сопротивлялся при задержании.

Личность нарушителя установили: им оказался 44-летний житель Саратовской области. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Ранее погоня за подростком-водителем в Нижегородской области закончилась стрельбой. Ночью в Городце полицейские остановили ВАЗ-21150, однако водитель попытался скрыться. Во время погони на автодороге Мокшино — Сокольское инспектор совершил предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам. Lada съехала в кювет.