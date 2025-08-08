Полицейские массово отравились в столовой в Казани

Mash: более 15 полицейских отравились после ужина в столовой в Казани

В Татарстане более 15 сотрудников полиции получили пищевое отравление после ужина в столовой Казанского вуза МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ЧП произошло 6 августа во время курсов профподготовки и повышения квалификации. По предварительным данным, при приготовлении блюд могли использовать просроченные продукты. У пострадавших появились тошнота, рвота и сильные боли в животе.

Двенадцать человек, включая сотрудников среднего начальствующего состава, госпитализированы, еще трое лечатся дома. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм, устанавливаются виновные.

