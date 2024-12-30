Полицейские Калининграда сняли с городской елки двух подростков

Использовавшие новогоднюю ель на главной площади Калининграда в качестве снаряда для соревнований по древолазанию двое подростков попали в руки сотрудников полиции. Об этом сообщил «Подъем» со ссылкой на областной главк МВД.

В ведомстве уточнили, что внимание на молодых людей обратили сотрудники патрульно-постовой службы, которые пресекли хулиганскую выходку.

«Один из мальчиков — совершеннолетний, другой — семнадцатилетний. Составлены протоколы: на одного по статье о хулиганстве, на родителей второго — по статье о неисполнении родительских обязанностей», — заявили в пресс-службе.

Ранее жители оренбургского села Красный Коммунар возмутились новогодней елкой из вторсырья. В администрации объяснили, что пошли на такое украшение населенного пункта в качестве экологического эксперимента. Чиновники подчеркнули, что это искусственная ель, которую практически не отличить от настоящей.