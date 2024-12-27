Жители Оренбургской области расстроились из-за установки елки из вторсырья

В оренбургском селе Красный Коммунар установили елку из вторсырья. Такое решение, правда, не порадовало местных жителей, сообщило РИА «Новости».

Люди недовольны таким новогодним символом. В администрации рассказали журналистам, что решились на установку необычной елки в качестве эксперимента.

«Для жителей села на центральной площади стоит традиционная искусственная ель, украшенная новогодними игрушками», — заявили агентству.

В администрации также отметили, что люди хотят живую елку, но это нецелесообразно, особенно с экологической точки зрения.

Ранее в Можайске прошел фестиваль креативных елок. Традиционное зимнее состязание очень нравится жителям городского округа. Поучаствовать в конкурсе предложили всем желающим. Оценивали необычные новогодние ели сами жители муниципалитета. Больше всего внимания привлекла елка у коллектива Можайской больницы.