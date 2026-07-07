Полицейская погоня за иномаркой обернулась уголовным делом в Нижегородской области

В Кстове попытка скрыться от сотрудников правоохранительных органов завершилась задержанием нарушителей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стражи порядка попытались остановить иномарку, однако водитель проигнорировал требование и нажал на газ, что спровоцировало начало погони.

Остановить транспортное средство удалось на улице Зеленой: экипаж ДПС перекрыл дорогу нарушителю служебным автомобилем. В результате столкновения обе машины получили механические повреждения, однако никто не пострадал.

После задержания у 33-летнего пассажира был обнаружен сверток с почти двумя граммами наркотика. Возбуждено уголовное дело. В отношении автомобилиста составили шесть протоколов.