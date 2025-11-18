Полицейская машина заблокировала движение трамваев на юге Москвы

Полицейская машина перегородила трамвайные пути на Чертановской улице в Москве. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Судя по снимкам, служебный автомобиль встал на рельсах и заблокировал движение на обеих сторонах. Трамваи не могут проехать вперед. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в екатеринбургском районе Уралмаш трамвай сошел с рельсов из-за ошибки ремонтников. Во время работ они подняли уровень асфальта до рельсов, не оставив нужного желоба. В итоге вышедший в первый рейс вагон сошел с путей. Внутри были пассажиры – никто не пострадал.

Сам трамвай повреждений тоже не получил. Ответственность за происшествие возложили на подрядную организацию, которая занималась ремонтом дорог.