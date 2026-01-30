В Петербурге задержали мужчину, планировавшего убить российского военного

Силовики задержали мужчину в Санкт-Петербурге, намеревавшегося совершить покушение на российского военнослужащего. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«На территории Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, задержанный переписывался с украинским куратором через мессенджер Telegram. Он был готов совершить теракт ради Украины. По указанию вербовщика получил оружие, узнал адрес жертвы и приготовился к убийству.

Ранее в Свердловской области задержали трех россиян, планировавших поджечь релейные шкафы на железной дороге. В их телефонах нашли переписку с сотрудниками украинских спецслужб.