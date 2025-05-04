Покупатели в Дагестане разнесли магазин из-за акции на кроссовки по 99 рублей

В Дагестане разнесли магазин кроссовок и спортивных костюмов, которые продавались по 99 рублей. У входа возникла давка из-за наплыва местных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Хозяева спортивного магазина Sport Centr в Кизляре решили порадовать местных акцией — все товары они продавали по 99 рублей. В том числе спортивные костюмы, кроссовки и многое другое. Жители, узнав об этом, устроили суету и давку возле входа», — написал Shot.

Продавцы рассказали, что люди, которые смогли проникнуть в магазин, начали забирать всё подряд: кроссовки, другие товары и даже дверцу от холодильника с напитками. В магазине отметили, что из-за большого наплыва покупателей пришлось бесплатно отдать все товары. К счастью, никто не пострадал, но, по словам работников, были случаи, когда покупатели могли получить травмы.

Внутри магазина теперь видны разбросанные полки, сломанные вешалки и стеллажи. Владельцы подсчитывают убытки, но магазин продолжит работать, даже несмотря на происшествие.

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