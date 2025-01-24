Поймали за шланг. В Москве задержали с поличным мужчину, сливавшего топливо из каршеринга

На юге столицы сотрудники вневедомственной охраны поймали с поличным мужчину, сливавшего топливо из каршерингового авто. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На Ясеневой улице бдительные росгвардейцы заметили подозрительного мужчину, который возился возле припаркованных автомобилей. Как только он увидел патрульную машину, то сразу же попытался засунуть шланг, который отсоединил от бензобака каршерингового автомобиля, в свою машину.

Когда 23-летний гость столицы услышал вопрос о том, чем он здесь занимается, он стал активно оправдываться. Однако факты оказались неумолимы: в багажнике его автомобиля обнаружили четыре топливные канистры.

Он до последнего отрицал свою вину, утверждая, что если бы канистры были полными, его бы здесь не было. С этой логикой правоохранителям трудно поспорить. Нарушителя передали полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты в Воскресенске. Им оказался 41-летний житель Белоозерского. Мужчина нашел на улице банковскую карту и расплатился ей за покупки в магазине.