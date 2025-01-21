Подозреваемого в краже средств с чужой банковской карты задержали в Воскресенске

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты в Воскресенске. Им оказался 41-летний житель Белоозерского.
Патрулируя улицы округа, стражи порядка заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из ориентировки. Несколько дней назад мужчина нашел на улице банковскую карту и оплатил с ее помощью покупки в магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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