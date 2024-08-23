Пойдут до конца. Подполковник допустил выполнение требований захватчиков ИК-19

Говорить однозначно о ликвидации захватчиков ИК-19 в Волгоградской области нельзя. Таким мнением с 360.ru поделился подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

«Почему вы уверены, что их требования не выполнят? Говорить однозначно, что их ликвидируют, я бы тоже так просто не стал, потому что главная задача — это сохранить жизни заложников, учитывая, что заложники — это представители силовых структур», — сказал эксперт.

Если силовики проведут штурм, существует большая вероятность гибели кого-либо из заложников, отметил Филатов.

«Они одного сотрудника убили, а остальных ранили. Я так понимаю, что они уже замазаны кровью, и они пойдут до конца», — подчеркнул специалист.

Он напомнил о случаях, когда в обмен на заложников захватчикам давали деньги, и они улетали с ними на вертолете.

«Сейчас надо смотреть, аккуратно, внимательно за развитием. Очень хочется надеяться, что операция будет проведена без ущерба, самое главное, для заложников. <…> Самая лучшая операция по освобождению заложников, а здесь именно классическая операция по освобождению заложников, если она закончится на этапе переговоров», — заключил Филатов.

Захват ИК-19 в Волгоградской области произошел днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Боевики назвали себя членами ИГИЛ*, они потребовали вертолет с двумя миллионами долларов.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России