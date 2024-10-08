Появилось видео спасения застрявших в грязи туристов на Камчатке

МЧС: пропавшие на Камчатке туристы с ребенком застряли на машинах в грязи

Спасатели вызволили машины пропавшей в Елизовском районе группы туристов из грязи и проводили до дороги. Об этом сообщило МЧС Камчатки .

Пять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, незарегистрированной группой отправились в Елизовский район 6 октября. Они путешествовали на двух автомобилях и не приехали в пункт назначения. К поискам подключились специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России с беспилотником.

Туристов обнаружили в районе урочища «Аквариум», их машины крепко застряли в грязи. Эвакуировать мать с ребенком на квадроцикле не удалось из-за плохого состояния дороги, поэтому спасатели помогли автомобилистам освободить машины и сопроводили их до проезжей части.

Другая группа отдыхающих пропала в Авачинском заливе. Три рыбака уплыли на мотоботе и перестали выходить на связь. Их отыскали на следующий день.