Мотобот с тремя людьми на борту пропал на Камчатке

МЧС: на Камчатке начали поиски пропавшего с тремя людьми на борту мотобота

На Камчатке спасатели приступили к поискам пропавшего мотобота. На его борту находились три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что судно пропало в Авачинском заливе, в районе мыса Поворотного.

Сначала поисками занимались знакомые тех, кто был на мотоботе, но их попытки результата не принесли. Теперь пропавших, добавили в МЧС, ищут 21 специалист и четыре единицы техники.

Накануне в прибрежной зоне недалеко от Геленджика пропал 53-летний мужчина, который катался на сапборде в районе хутора Джанхот. На его поиски отправили спасателей на катерах. Не исключено, что серфера унесло в открытое море.