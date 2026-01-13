Появилось видео с сильным снегопадом на Камчатке

Сильный снегопад обрушился на Камчатку, высота сугробов достигла нескольких метров. Видео с обстановкой в регионе оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что снег почти полностью покрыл припаркованные во дворах автомобили. Видимость на дороге ухудшилась из-за метели.

Сугробы выросли на несколько метров в длину, из-за чего людям трудно выйти на улицу. Большая часть предприятий и организаций на Камчатке перешли на удаленный формат работы. Также правительство края организовало для граждан бесплатное такси для поездок по основным маршрутам.

Ранее сильные снегопады прошлись в Москве и Подмосковье. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков, на юге и востоке зафиксировали до восьми миллиметров.