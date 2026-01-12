Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве и Подмосковье

За сутки в Москве и области выпало 20% месячной нормы осадков, в южной и восточной сторонах зафиксировали до восьми миллиметров. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей Родины за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало пять миллиметров осадков (норма января — 53 миллиметра), в центре мегаполиса, на Балчуге, семь миллиметров, 13% месячной нормы, в Тушино — четыре миллиметра, МГУ — пять миллиметров», — заявил специалист.

По словам метеоролога, самые интенсивные снегопады в Подмосковье прошли в южном и восточном направлениях. В Коломне и Луховицах выпало по восемь миллиметров в водном эквиваленте, это 20% месячной нормы. В Кашире и районе Серпухова — семь миллиметров, в Черустях и Павловском Посаде — шесть миллиметров. Кроме того, в течение дня могут выпасть еще два-три миллиметра осадков.

Ранее снегопад в Москве, прошедший 9 января, стал рекордным за 146 лет. Всего за этот период в столице фиксировали только 24 снегопада, которые принесли более 15 миллиметров осадков.