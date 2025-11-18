Появилось видео пожара после взрыва газовой трубы под Омском

Появилось видео с места пожара, возникшего после взрыва газовой трубы в поселке Ростовка в Омской области. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По словам источника, на месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, пламя потушили. Перед пожаром местные жители услышали взрыв. Звук дошел даже до соседних населенных пунктов. На видео видно, что разгоревшийся после ЧП огонь видно издалека.

«Газовый распределитель взорвался. <…> Все дома и стекла дребезжали», — заявил источник 360.ru.

Как отметил Telegram-канал Shot, очевидцы услышали химический запах после происшествия. На место прибыли медики, к тушению пламени приступили 18 пожарных и четыре единицы техники.