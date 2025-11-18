Местные жители заявили о химическом запахе после взрыва газовой трубы под Омском

В поселке Ростовка в Омской области пожар начался после взрыва газовой трубы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным местных жителей, на место ЧП отправились сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи. По одной из версий произошедшего, случилась утечка газа. Причины выясняют правоохранительные органы.

О взрыве газа стало известно сегодня утром. Местные жители отметили, что звук был очень громкий. Слышно было даже в соседних населенных пунктах. В результате происшествия разгорелся большой огонь, пламя было видно за несколько километров.

Еще очевидцы заявили, что в воздухе ощущается химический запах. Сейчас огонь тушат 18 пожарных и четыре единицы техники.

