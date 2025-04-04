Появилось видео после ДТП с перевернувшейся скорой на юге Москвы

Появилось видео с места ДТП с участием скорой и Mercedes на улице Донской в Москве. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По данным источника, после столкновения машина скорой перевернулась. В результате аварии пострадали два человека из медицинского автомобиля и один человек из Mercedes.

Ранее ДТП случилось в Петербурге. Водитель Volkswagen сбил двух пешеходов в Выборгском районе. По предварительной информации, он столкнулся с машиной Dongfeng. Первую иномарку отбросило на тротуар, под колесами оказались два человека 16 и 18 лет.

Пострадавших отвезли в больницу. У несовершеннолетнего сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Также госпитализировали 46-летнюю пассажирку Dongfeng.