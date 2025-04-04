Водитель иномарки сбил двух пешеходов на тротуаре после ДТП в Петербурге

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Подробности сообщила gazeta.spb .

По предварительным данным, 41-летний водитель Volkswagen Touareg, проезжая Институтский проспект на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с машиной Dongfeng. Первую иномарку отбросило на тротуар, где под колеса попали два пешехода 16 и 18 лет.

Пострадавшим потребовалась госпитализация. У несовершеннолетней пациентки диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В больницу также попала 46-летняя пассажирка Dongfeng. Организована проверка.