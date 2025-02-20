Появилось видео с напавшим на полицейских в Новой Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео допроса мужчины, который подозревается в серии краж мотоциклов. При задержании он оказал сопротивление полицейским.

Сотрудники московской Госавтоинспекции получили информацию о том, что подозреваемый в серии краж транспортных средств скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera.

На улице Александры Монаховой полицейские остановили похожий автомобиль. В салоне находились двое мужчин, которые оказали сопротивление. Один из них оттолкнул инспектора и убежал, а другой напал на полицейского и нанес ему множественные удары. Полицейским пришлось применить оружие.

«После нескольких предупредительных выстрелов нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщила Волк.

Сообщника задержанного разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале задержали серийного угонщика дорогих автомобилей. Злоумышленника поймали в поселке Пышма. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что первую кражу мужчина совершил осенью 2023 года. Он угнал автомобиль Lexus RX 350 с парковки торгового центра в Каменске-Уральском.