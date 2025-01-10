Серийного угонщика дорогих автомобилей задержали на Урале

Правоохранители Свердловской области задержали подозреваемого в серии угонов, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу МВД России «Каменск-Уральский».

По данным полиции, злоумышленника поймали в поселке Пышма. Стражи порядка выяснили, что первую кражу мужчина совершил осенью 2023 года. Он угнал Lexus РХ 350 с парковки торгового центра в Каменске-Уральском.

Позже фигурант похитил еще четыре дорогостоящих автомобиля в Сухом Логе и Камышлове. Выяснилось, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство. Сейчас он находится в следственном изоляторе.