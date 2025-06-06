Данные о заминированном авто на западе Москвы подтвердились

Источник 360.ru: данные о заминированной машине в Москве подтвердили

Утром 6 июня на улице Леси Украинки в Москве обнаружили подозрительный автомобиль, он оказался заминирован. Эти данные 360.ru подтвердил источник в экстренных службах.

Автомобиль Kia Optima находился на парковке открытого типа, под одним из колес было взрывное устройство.

На месте работают специалисты ФСБ, к разминированию привлекли робота по обезвреживанию. Территорию оцепили, эвакуацию из ближайших к месту домов не проводили. Обстановка в целом спокойная.

Telegram-канал Baza отмечал, что подозрительное авто проверяли также полицейские и взрывотехники. Дополнительная информация о ситуации уточняется.