Сотрудник Госавтоинспекции погиб при взрыве на северо-востоке Москвы

Взрыв прогремел на площади Савеловского вокзала в Москве. В результате погиб сотрудник Госавтоинспекции, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, около 00:05 к полицейским, находившимся на маршруте патрулирования, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного взрывного устройства.

«По предварительным данным, в результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью», — уточнила пресс-служба.

Второй сотрудник получил ранения, ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В МВД сообщили, что совместно с другими силовыми структурами установят все обстоятельства случившегося, подозреваемого объявили в розыск. Для этого задействовали комплексные силы полиции.

Несколько дней назад в районе Гольяново произошел взрыв в машине, припаркованной около забора рядом со стройкой метро. Пострадавших не было, в магазине неподалеку осыпался потолок.